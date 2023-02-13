Росія розширює військовий полігон під Воронежем, де накопичувала сили перед вторгненням рік тому

Росія розширює військовий табір під Воронежем, у якому в лютому 2022 року вона накопичувала особовий склад і техніку перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Як випливає із супутникових знімків сервісу Planet.com, новий наметовий табір поруч із полігоном «Погоново» був збудований не раніше ніж 25 січня 2023 року. Процес будівництва табору можна простежити за знімками за 30 січня, а також за 1 і 7 лютого. Першим увагу на новий наметовий табір звернув користувач Twitter @The_Lookout_N.

На цей полігон російська армія активно перекидала техніку й особовий склад напередодні повномасштабного вторгнення в Україну рік тому. Зокрема, тут базувалися частини 1-ої гвардійської танкової армії – згодом, як стверджувало Головне управління розвідки України з посиланням на документи, знайдені після відступу російських військ з-під Києва, підрозділи цієї армії менше ніж за місяць війни втратили вбитими і пораненими понад 400 солдатів й офіцерів, а також понад 300 одиниць техніки.

Російська служба Радіо Свобода також з’ясувала, що за останні тижні російські військові збудували ще один наметовий табір у районі полігону «Постоялые дворы», поряд з однойменним селом у Курській області. Як випливає із супутникових знімків сервісу Planet.com, табір було споруджено між 28 січня та 7 лютого.

Саме з цього табору нещодавно записували відеозвернення до російської влади мобілізовані, які вижили після українського удару по Макіївці у новорічну ніч. На відео вони просять не розформовувати їхній підрозділ (1444 полк) і кажуть, що після українського удару їх довго не могли вивезти з Макіївки у безпечне місце.