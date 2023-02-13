Росія розширює військовий полігон під Воронежем, де накопичувала сили перед вторгненням рік тому

Росія розширює військовий табір під Воронежем, у якому в лютому 2022 року вона накопичувала особовий склад і техніку перед повномасштабним вторгненням в Україну.
Як випливає із супутникових знімків сервісу Planet.com, новий наметовий табір поруч із полігоном «Погоново» був збудований не раніше ніж 25 січня 2023 року. Процес будівництва табору можна простежити за знімками за 30 січня, а також за 1 і 7 лютого. Першим увагу на новий наметовий табір звернув користувач Twitter @The_Lookout_N.
На цей полігон російська армія активно перекидала техніку й особовий склад напередодні повномасштабного вторгнення в Україну рік тому. Зокрема, тут базувалися частини 1-ої гвардійської танкової армії – згодом, як стверджувало Головне управління розвідки України з посиланням на документи, знайдені після відступу російських військ з-під Києва, підрозділи цієї армії менше ніж за місяць війни втратили вбитими і пораненими понад 400 солдатів й офіцерів, а також понад 300 одиниць техніки.
Російська служба Радіо Свобода також з’ясувала, що за останні тижні російські військові збудували ще один наметовий табір у районі полігону «Постоялые дворы», поряд з однойменним селом у Курській області. Як випливає із супутникових знімків сервісу Planet.com, табір було споруджено між 28 січня та 7 лютого.
Саме з цього табору нещодавно записували відеозвернення до російської влади мобілізовані, які вижили після українського удару по Макіївці у новорічну ніч. На відео вони просять не розформовувати їхній підрозділ (1444 полк) і кажуть, що після українського удару їх довго не могли вивезти з Макіївки у безпечне місце.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 199 випадків загибелі і 11 756 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 12 лютого 2023-го.
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