Росія може планувати посилити наступ на Вугледар силами мобілізованих чи Північного флоту – ISW

Президент Росії Володимир Путін публічно підтримує риторику російського Міністерства оборони щодо наступу на Вугледар на Донеччині, констатує звіт американського Інституту дослідження війни (ISW).

Дослідники вказали на заяву Путіна, за якою війська Тихоокеанського та Північного флоту «героїчно б’ються».

«Путін, можливо, навмисно відзначив саме Тихоокеанський і Північний флоти на тлі широко розповсюджених та значних втрат механізованих частин 155-ї окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту при наступі на Вугледар. Міноборони Росії не озвучувало російські втрати у Вугледарі, і коментарі Путіна йдуть слідом за заявою міністра оборони Сергія Шойгу про успішний наступ російських військ під Вугледаром», – йдеться в звіті.

На думку аналітиків, заяви президента Росії спрямовані на те, аби підтримувати враження про успіхи на Вугледарському напрямку й загалом неминучий і широкомасштабний російський наступ у Донецькій області.

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«Коментар Путіна, втім, може також вказувати на намір посилити наступ на Вугледар більшою кількістю мобілізованих військ або перенаправивши в цей район решту частин Північного флоту», – вважають у Інституті.

Автори звіту згадують, що українські війська нещодавно знищили на окупованій частині Херсонщини російські ракетні комплекси, які, ймовірно, належали 80-тій окремій полярній мотострілецькій бригаді Північного флоту.

Крім того, за даними українських посадовців, російські військові накопичують певні сили в Маріуполі, лише за 75 кілометрів на південний схід від Вугледара.

«Ці показники свідчать про те, що російські сили, включно з частинами Північного флоту, можуть готуватися до наступу на Вугледар. Можливо, Путін сигналізував про те, що продовжує підтримувати російські сили там, щоб компенсувати новини про значні поразки звичайних російських підрозділів на критичних ділянках фронту», – припускає ISW.

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Після бахмутського напрямку другою найбільш «гарячою» ділянкою фронту російсько-української війни є зараз Вугледар. З огляду на тривалість та інтенсивність спроб наступу російських військ та артилерійські обстріли, ця ділянка не поступається Бахмуту.

Вперше про великі втрати російських військ при штурмі Вугледара стало широко відомо на початку листопада 2022-го. Тоді навіть російські «воєнкори» були занепокоєні тим, що російські війська втрачають сотні бійців у намаганні просунутися до цього міста з боку Павлівки.