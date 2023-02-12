Двоє полонених «вагнерівців» розповіли CNN про втрати і розстріли в ПВК

Двоє росіян, які потрапили в полон в Україні і стверджують, що є колишніми в’язнями, завербованими приватною військовою компанією «Вагнера», розповіли американському каналу CNN про величезні втрати російських військ під час бойових дій та про розстріл найманців ПВК їхніми власними командирами.

CNN не називає імен тих, із ким говорили журналісти, з міркувань їхньої безпеки. Наголошується, що розмова йшла у присутності українських військових.

Стверджується, що росіяни потрапили в полон наприкінці минулого року. Обидва раніше відбували тривалі тюремні терміни, один із них – 20 років позбавлення волі за вбивство.

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Полонені описали наступ на Білогорівку на Луганщині. За їхніми словами, із 90 осіб, які були в їхньому загоні, під артилерійським вогнем загинули 60. Найманці ПВК «Вагнер» кажуть, що великі втрати не є перешкодою для продовження наступу:

«Якщо одна з груп не досягає успіху, вперед йде наступна. Якщо вона провалюється, вперед посилають третю».

Як стверджують співрозмовники каналу, тих, хто відступив, не виконавши завдання, розстрілюють на місці. Один із співрозмовників CNN розповів про розстріл бійця, який відмовився йти в атаку – його змусили викопати собі могилу. При цьому, як стверджують полонені, не забезпечено евакуацію поранених з поля бою, вони повинні діставатися своїх власними силами.

Полонені заявили, що вербування в їхній колонії здійснював особисто засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, обіцяючи помилування та зняття судимості після шести місяців боїв, а також грошову винагороду та виплату кредитів.

Також, за словами співрозмовників CNN, їм було сказано, що вони боротимуться з найманцями із країн Заходу, зокрема Польщі та Німеччини, оскільки українська армія нібито втекла.

Пригожин чи інші представники ПВК інтерв’ю не коментували.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує в’язнів у російських колоніях для участі у війні проти України в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена. 9 лютого засновник ПВК Євген Пригожин заявив, що угруповання нібито припинило вербування в’язнів.

ПВК «Вагнер» – неофіційний російський збройний підрозділ, який не належить до Міноборони Росії або інших державних структур. Бойовики ПВК «Вагнер» беруть участь у наземних операціях у Сирії, країнах Африки та у війні Росії з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.