Генштаб: ПВК «Вагнер» з початку місяця «використала» близько 1200 осіб із в’язниць Криму

У Генеральному штабі Збройних сил України кажуть, що ПВК «Вагнер» використовує у своїй діяльності в’язнів, яких забрала з в’язниць окупованого Криму.

«З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року, Росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії «Вагнер», які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим», – йдеться в повідомленні.

Яким саме чином були «використані» кримські в’язні, Генштаб не уточнює.

9 лютого голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про зупинку кампанії із вербування ув’язнених. Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що ймовірно, компанія Пригожина буде продовжувати вербувати в’язнів із тюрем, але у значно обмеженішому обсязі. Британська розвідка припускає, що новини про суворі реалії вагнерівської служби в Україні, ймовірно, просочилися до ув’язнених та скоротили кількість добровольців.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує в’язнів у російських колоніях для участі у війні проти України в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.