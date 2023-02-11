Керівництво РФ стоїть перед «важким вибором» щодо перебігу війни в Україні – британська розвідка

На тлі війни, яку Росія продовжує проти України російське керівництво стоїть перед «важким вибором»: продовжувати виснажувати свої військові сили, скоротити цілі чи провести додаткову мобілізацію. Про це йдеться в повідомленні, поширеному Міноборони Британії.

У відомстві додають, що ускладнює ситуацію ймовірне припинення схеми набору в’язнів до ПВК «Вагнер».

«9 лютого 2023 року голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що компанія припинила свою схему вербування ув’язнених. Дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже засвідчили зниження рівня вербування ув’язнених із грудня 2022 року. Новини про суворі реалії вагнерівської служби в Україні, ймовірно, просочилися до ув’язнених та скоротили кількість добровольців. Ключовим фактором припинення цієї схеми, ймовірно, є все більш пряме суперництво між Міністерством оборони Росії та ПВК «Вагнер». Регулярні російські збройні сили, ймовірно, тепер також задіяли переважну більшість резервістів, призваних по «частковій мобілізації», – йдеться в повідомленні.

Водночас напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що ПВК «Вагнер», ймовірно, буде продовжувати вербувати в’язнів із російських тюрем, хоча й у значно обмеженішому обсязі.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що ПВК «Вагнер» вербує в’язнів у російських колоніях для участі у війні проти України в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.