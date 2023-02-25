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Україна заручилась підтримкою першої країни Латинської Америки у створенні Спецтрибуналу – Кулеба

«Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України», – Кулеба

Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримає створення Спецтрибуналу, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з гвательмальським Маріо Адольфо Букаро Флоресом в твіттері.

«У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала – наш вірний друг», – пише Кулеба.

Міністр додав, що під час зустрічі сторони обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності.

«Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України», – зауважив Кулеба.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

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