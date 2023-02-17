Мін’юст: у Гаазі створять реєстр збитків, яких зазнала Україна через війну РФ

Уряд Нідерландів 17 лютого офіційно дав «принципову згоду» на пропозицію України про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією, повідомило українське Міністерство юстиції.

За повідомленням, реєстр міститиме інформацію про шкоду, завдану війною українцям, бізнесу й державі.

У Мін’юсті наголосили, що реєстр має стати першим компонентом всеохопного механізму, покликаного забезпечити виплату державою-агресоркою Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.

«Місто Гаага безсумнівно є столицею міжнародного правосуддя, і цілком доречно, що Реєстр збитків як перший компонент репараційного механізму, запропонованого Україною, буде розташований саме там. Ми дякуємо Нідерландам за принципову позицію та лідерство на треку відповідальності Росії за агресію проти України і закликаємо всіх наших партнерів долучатися до роботи зі створення компенсаційного механізму», – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

У міністерстві нагадали, що створення Реєстру збитків було рекомендовано в резолюції Генеральної асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року.

На засіданні того дня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй закликала притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права через вторгнення в Україну, включно з виплатою репарацій.

У документі наголошується, що Росія має бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні і «повинна нести юридичні наслідки за всі свої міжнародно протиправні дії, включаючи відшкодування за збитки і втрати, спричинені такими діями».

У резолюції визнається необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування».