Генерал США Бен Годжес: «Сподіваюся, через рік будемо говорити про звільнення Україною Криму»

Допоки Україна не стане членом НАТО, Сполучені Штати мають бути гарантом для України, заявив у коментарі «Голосу Америки» колишній командувач армією США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес під час Мюнхенської безпекової конференції-2023.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил.

«Я сподіваюся, що через рік ми з вами будемо сидіти на Мюнхенській безпековій конференції і говорити про звільнення Україною Криму, і про те, що останній російський солдат вже залишив Донбас, і що повні літаки з українськими дітьми на борту повертаються назад до України із Росії. Я вважаю все це дуже ймовірним», – зазначив Годжес.

Сподіваюся, міжнародна спільнота створить трибунал, щоб притягнути Путіна і його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів

«Я сподіваюся, що світ, міжнародна спільнота створить трибунал, щоб притягнути президента Путіна і його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів. І що Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть із Україною над довготерміновою безпековою угодою, – сказав колишній командувач американської армії. – Допоки Україна не стане членом НАТО, принаймні Сполучені Штати мають бути гарантом для України. І потім, звісно, я думаю, що ви побачите, як багато інших націй будуть вишиковуватися в чергу, щоб допомогти відбудувати Україну».

Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсекретаря ООН і президент Open Society Foundations, заявив «Голосу Америки», що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.

«Я боюся, що питання України буде все ще центральним через рік. Я сподіваюся, що люди не втомляться, і не втратять інтерес. Я думаю, що війна, тим чи іншим чином, буде, трагічно, продовжуватися. І в цьому сенсі Мюнхен залишиться місцем, де лідери підтвердять підтримку Україні для того, щоби звести нанівець довготривалу кампанію Росії проти України», – сказав Маллок-Браун.

Буде потрібна велика операція з відбудови України, адже завдано шокуючих збитків

Ексзаступник генсекретаря ООН також зазначив: «По-друге, без сумніву, буде потрібна велика операція з відбудови України, адже завдано шокуючих збитків. Це війна часів 20-го століття, яку ведуть зі зброєю 21-го, що призвело до масштабних цивільних руйнувань. Світовий банк оцінює збитки на 350 мільярдів доларів – величезна сума. І це має бути вирішено. Але – чи це Мюнхенська конференція 23-го, 24-го, 28-го чи 30-го року – ми маємо переконатися, що не забуваємо про інші кризи також».

Українській перемозі... Україні в Євросоюзі... Україні в НАТО немає альтернативи

Війна Росії проти України стала ключовою темою обговорення під час цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції 17–19 лютого.

Виступаючи перед її учасниками по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський наголосив, що «українській перемозі... Україні в Євросоюзі... Україні в НАТО немає альтернативи». Він закликав союзників пришвидшити допомогу Києву, «бо швидкість зараз – це те, від чого залежить життя».