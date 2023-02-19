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Політика

Генерал США Бен Годжес: «Сподіваюся, через рік будемо говорити про звільнення Україною Криму»

Бен Годжес, генерал-лейтенант, командувач Сухопутних сил США в Європі у 2014–2017 роках

Допоки Україна не стане членом НАТО, Сполучені Штати мають бути гарантом для України, заявив у коментарі «Голосу Америки» колишній командувач армією США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес під час Мюнхенської безпекової конференції-2023.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив сподівання, що за рік ЗСУ вдасться звільнити всю територію України від російських сил.

«Я сподіваюся, що через рік ми з вами будемо сидіти на Мюнхенській безпековій конференції і говорити про звільнення Україною Криму, і про те, що останній російський солдат вже залишив Донбас, і що повні літаки з українськими дітьми на борту повертаються назад до України із Росії. Я вважаю все це дуже ймовірним», – зазначив Годжес.

Сподіваюся, міжнародна спільнота створить трибунал, щоб притягнути Путіна і його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів
Бен Годжес

«Я сподіваюся, що світ, міжнародна спільнота створить трибунал, щоб притягнути президента Путіна і його керівників до відповідальності за тисячі воєнних злочинів. І що Сполучені Штати тісно співпрацюватимуть із Україною над довготерміновою безпековою угодою, – сказав колишній командувач американської армії. – Допоки Україна не стане членом НАТО, принаймні Сполучені Штати мають бути гарантом для України. І потім, звісно, я думаю, що ви побачите, як багато інших націй будуть вишиковуватися в чергу, щоб допомогти відбудувати Україну».

Марк Маллок-Браун, колишній заступник генсекретаря ООН і президент Open Society Foundations, заявив «Голосу Америки», що, за його оцінкою, через рік війна в Україні все ще може тривати.

Марк Маллок-Браун, колишній заступник генерального секретаря ООН і президент Open Society Foundations (архівне фото)
Марк Маллок-Браун, колишній заступник генерального секретаря ООН і президент Open Society Foundations (архівне фото)

«Я боюся, що питання України буде все ще центральним через рік. Я сподіваюся, що люди не втомляться, і не втратять інтерес. Я думаю, що війна, тим чи іншим чином, буде, трагічно, продовжуватися. І в цьому сенсі Мюнхен залишиться місцем, де лідери підтвердять підтримку Україні для того, щоби звести нанівець довготривалу кампанію Росії проти України», – сказав Маллок-Браун.

Буде потрібна велика операція з відбудови України, адже завдано шокуючих збитків
Марк Маллок-Браун

Ексзаступник генсекретаря ООН також зазначив: «По-друге, без сумніву, буде потрібна велика операція з відбудови України, адже завдано шокуючих збитків. Це війна часів 20-го століття, яку ведуть зі зброєю 21-го, що призвело до масштабних цивільних руйнувань. Світовий банк оцінює збитки на 350 мільярдів доларів – величезна сума. І це має бути вирішено. Але – чи це Мюнхенська конференція 23-го, 24-го, 28-го чи 30-го року – ми маємо переконатися, що не забуваємо про інші кризи також».

Президент України Володимир Зеленський через відеозв’язок відкрив Мюнхенську конференцію з безпеки. Мюнхен, 17 лютого 2023 року
Президент України Володимир Зеленський через відеозв’язок відкрив Мюнхенську конференцію з безпеки. Мюнхен, 17 лютого 2023 року
Українській перемозі... Україні в Євросоюзі... Україні в НАТО немає альтернативи
Володимир Зеленський

Війна Росії проти України стала ключовою темою обговорення під час цьогорічної Мюнхенської безпекової конференції 17–19 лютого.

Виступаючи перед її учасниками по відеозв'язку президент України Володимир Зеленський наголосив, що «українській перемозі... Україні в Євросоюзі... Україні в НАТО немає альтернативи». Він закликав союзників пришвидшити допомогу Києву, «бо швидкість зараз – це те, від чого залежить життя».

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    Юлія Ярмоленко

    Юлія Ярмоленко приєдналася до Української служби «Голосу Америки» 2015-го. До цього 6 років працювала кореспондентом міжнародного відділу новин на телеканалі «ICTV». Висвітлювала знакові події у 15 країнах світу – від Всесвітнього економічного форуму в Давосі і до Венеційської бієнале. Закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка із дипломом магістра

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    Голос Америки

    (Передрук із «Голосу Америки»)

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