Росію неминуче притягнуть до відповідальності за терор проти України – Зеленський

Кожен ракетний удар російської армії по містам України матиме для Росії юридичні наслідки, запевнив президент Володимир Зеленський в новому вечірньому звернення 18 лютого.

«За цей тиждень ми досягли вагомих сигналів від наших партнерів, конкретних домовленостей щодо неминучості притягнення Росії до відповідальності за агресію, за терор проти України та її народу», – сказав Зеленський.

За його словами, РФ відповідатиме за кожен ракетний удар на юридичному рівні.

«Кожен російський удар по Харкову й області, по Сумщині й Донеччині, по Хмельницькому, по нашому Нікополю й кожному куточку нашої держави матиме для держави-терориста конкретні юридичні наслідки», – наголосив президент.

Він зазначив, що це стосується «не лише того зла, яке Росія принесла від 24 лютого, а й від 2014 року».

«Ми все пам’ятаємо. Пам’ятаємо Іловайськ, пам’ятаємо Донецький аеропорт, ми пам’ятаємо бої за Дебальцеве – особливо сьогодні – та кожен удар проти нашого народу. Ми маємо відновити справедливість. Ми зробимо це. Зробимо разом з усім світом. Слава кожному й кожній, хто сьогодні в бою! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала ця війна, ця держава – Росія і її агресія!», – підкреслив Зеленський.

Нещодавно британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що загарбники готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

«Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити, їм потрібно мати якнайбільше засобів протиповітряної оборони та якомога більше боєприпасів», – повідомив виданню високопосадовець адміністрації США.