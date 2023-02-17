Рекордний дефіцит: як війна проти України пожирає Росію

Січень 2023 року Росія закінчила з рекордним дефіцитом за останні 25 років – 1,76 трильйона рублів або майже 25 мільярдів доларів. Порівняно із січнем минулого року доходи бюджету впали на 35%, а видатки збільшились майже на 60%.

Загалом у бюджеті РФ на 2023 рік закладено дефіцит у розмірі 2,9 трильйона рублів – тобто більшу частину запланованого дефіциту на рік Росія сформувала вже в перший його місяць.

Основна втрата для бюджету Росії – падіння доходів від нафтогазового сектору. Їх менше, ніж у січні 2022-го, майже вполовину. Ціна на нафту російської марки Urals цього місяця була на 30% меншою, ніж закладено в бюджеті – менше 50 доларів за барель замість закладених у бюджеті 70-ти.

Це стало можливим, зокрема, через запровадження країнами G7 граничної ціни на російську нафту, через що Кремль змушений був продавати її зі значним дисконтом. Щоб покрити витрати, у січні російський Мінфін вперше продав 3,6 тонни золота з Фонду національного добробуту.

Аналітики Українського інституту майбутнього припустили, що якщо ціна на нафту залишиться на такому рівні, то Росія може недорахуватися у 2023 році близько 6 трильйонів рублів – а це майже весь Фонд національного добробуту, головна «подушка» для пом'якшення криз у російській економіці.

Чи є рекордний дефіцит бюджету у січні 2023 року початком стрімкого падіння російської економіки?

Чи залишилися у Заходу важелі, щоб обвалити економіку Росії?

І які витрати Кремль урізатиме насамперед?

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