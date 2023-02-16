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Донбас

Російські ЗМІ заявили про «бан» Google на окупованій Донеччині, хоча це не новина. Навіщо?

Жителі Донецька вже пів року «гуглять» через VPN

Російське видання «Ведомости» повідомило, що на окупованій Росією території Донецької області провайдери почали блокувати доступ до Google, Viber та Zoom і сповільнювати роботу YouTube: рішення про блокування ухвалили ще восени, але досі нібито фактично не виконували, пишуть російські журналісти. Однак, насправді жителі Донецька вже давно змушені заходити через VPN до найбільш поширених і звичних сервісів Google, Viber і навіть Приват-24 (хоча чимало людей отримують пенсії від України та потребують цього сервісу). Наразі без проблем в окупації працює лише YouTube.

Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) розібралось, що відбувається.

Що написали «Ведомости»

«Ведомости» з посиланням на трьох неназваних співробітників різних місцевих операторів повідомили, що на території окупованої Донеччини почали блокувати Google, Viber та Zoom, а також сповільнювати роботу YouTube.

Крім того, користувачі ОС Android не можуть встановити додатки з Google Play, а у Viber з'явились проблеми із завантаженням зображень та відео.

Зазначається, що хоча розпорядження місцевим операторам направили ще у жовтні минулого року, вони лише зараз почали виконувати ці вимоги.

Що насправді?

Насправді, Google для українців в окупації «перекрили» ще у липні 2022 року – після анонсу блокування пошуковика голови окупаційної адміністрації Донецька Дениса Пушиліна. Він заявив, що «Гугл», мовляв, замішаний у «пропаганді» України та Заходу.

І хоча заява стосувалась лише пошуковика, проблеми з доступом почалися і до Facebook, Instagram, Viber та Zoom. Тоді ж, у липні, жителі регіону розповідали Радіо Донбас.Реалії, що без VPN скористатися Google та соцмережами, крім Телеграму, стало неможливо.

Як в окупованих містах Донбасу користуються сервісами зараз?

Здебільшого – через VPN-сервери. Аби перевірити, чи щось змінилось, ми зв’язалась з жителями окупованої території Донецької області.

«Гугл і Зум відкриваються лише через ВПН. Ютуб працює норм. У Вайбер лише текстові повідомлення пересилаються, фото та відео – лише через ВПН. Фб та Інстаграм теж тільки через ВПН. Більше того, навіть додаток Приват-24 тепер відкривається лише через ВПН», – написав нам житель Донецька.

Інший співрозмовник розповів, що може вільно використовувати Гугл та Вайбер без допомоги проксі-сервера. Але у Facebook можливо лише читати текст: не вантажаться фото і відео, та деякі коментарі. У Facebook Messenger наш співрозмовник не може нічого відправляти, а отримувати може лише «голий» текст без картинок.

«Месенджер не можу відправляти повідомлення. Мені надходять, але без фото і відео», – відписав він.

З Луганська повідомляють, що Вайбер без допомоги VPN відкривається «через раз».

Також на окупованих територіях чимало просто заблокованих інтернет-ресурсів. Серед них – і сайт Радіо Свобода.

Звісно, рівень блокувань і сповільнень трафіку не певних ресурсах залежить від провайдера.

Чекати більших проблем?

Крім того, «Ведомости» кажуть про те, що YouTube на окупованій території не блокуватиметься, а саме сповільнюватиметься. «Задум був не відключати, а погіршувати якість відео, розповів представник одного з місцевих операторів», – пише видання. Тож можливо, тепер попереду – ще і погіршення якості відеосервісу.

Цікаво, що віднедавна єдиний мобільний оператор окупованого Луганська «Лугаком» припинив надавати послугу мобільного інтернету. Таким чином, у жителів взагалі немає можливості вийти в інтернет поза вай-фаєм. Інформаційна ізоляція окупованих територій дедалі посилюється.

ЯК ОБХОДИТИ БЛОКУВАННЯ? ТУТ ІНСТРУКЦІЯ

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

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