Украинцам в оккупации блокируют «Приват24». Есть способ решить проблему

Жители оккупированных территорий жалуются на блокировку необходимого им «Приват24», но в банке утверждают: подтвердить свою личность можно через чат поддержки даже без украинского телефонного номера. Правозащитники указывают на низкую осведомленность людей о такой возможности и возможные проблемы с работой чата при использовании российского интернета. Другой связи на оккупированных территориях как правило уже нет.

Банковское приложение «Приват24» начали блокировать для жителей тех территорий Украины, которые оккупировали как после 24 февраля 2022-го, так и после 2014-го года, жалуются клиенты банка. Как рассказали Радио Донбасс Реалии в общественной организации «Донбасс-СОС», только за последние двое суток к ним обратилось не меньше сотни жителей Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

«Они хотят зайти в свой «Приват24». Раньше можно было это сделать по отпечатку пальца или паролю. В последние две недели банк хочет подтверждения личности либо через СМС-сообщение, либо через звонок. На оккупированных территориях нет украинской мобильной связи», – говорит координаторка «Донбасс-СОС» Виолетта Артемчук.

Таких обращений у организации очень много, подчеркивает она. Организация сейчас ведет коммуникацию как с министерством, так и с банком, чтобы решить эту проблему.

Требование авторизации через звонок или СМС – обычная банковская практика, однако для людей, которые на данный момент находятся в оккупации, это выглядит как недоработка системы, считает правозащитница. Подобные защитные методы могут быть связаны с тем, что банковские карты могли попасть в руки российских военных или местных коллаборантов, признает Артемчук, однако подозревать в этом всех неправильно. Зарплаты на банковские карты продолжают получать сотрудники бюджетной сферы.

В некоторых магазинах на оккупированной территории можно расплачиваться банковскими картами, но в основном жители вынуждены «обналичивать» свои деньги через посредников. Как правило, это стоит от 5% до 10% от суммы, но необходим доступ к «Привату24».

«В магазине, куда я часто хожу, украинский терминал для оплаты картами прячут от российских военных. Они требовали, чтобы его убрали. Но пока что работает», – рассказывает Радио Донбасс.Реалии жительница оккупированного Херсона. По ее словам, в некоторых торговых точках уже установили российские терминалы для оплаты «рублевыми» картами.

Девушка рассказала, что «Приват24» ей заблокировали после того, как она случайно зашла туда без VPN-сервиса через российскую мобильную связь.

«Приват24» у меня привязан к украинскому мобильному телефону, и когда я зашла с российского интернета, он запросил подтверждения номера. Нужно было ввести код из СМС – сделать я этого не могу, потому что украинской связи у нас нет», – говорит жительница Херсона.

Украинские мобильные операторы можно изредка «поймать» буквально в нескольких местах в городе. Знакомая рассказала ей, что через службу поддержки «Привата» и с помощью фотографии с документами, проверку личности удалось пройти, но наша собеседница это не проверяла. «У меня осталась карта другого банка, мне этого достаточно», – сказала она.

Можно подтвердить свою личность через чат – Приватбанк

В самом «Приватбанке» уверяют, что говорить о «блокировании доступа» некорректно, а проблему с авторизацией клиентов, которые находятся на оккупированных территориях, банк уже решил. Это можно сделать через онлайн-чат поддержки банка в приложении.

«Когда наши клиенты потеряли возможность получать СМС-сообщения для входа в банкинг, мы пошли им навстречу. Мы ввели онлайн-идентификацию, и клиент может авторизоваться в своем «Приват24» через чат – подключиться к оператору и пройти «селфи-идентификацию», – говорит Радио Донбасс.Реалии специалист по коммуникациям ПриватБанка в регионе Анжела Дзинзюра.

Для этого клиентам нужна камера телефона и банковская карточка – оператор сравнит фотографии клиента из базы и человека, который зашел через чат. Задача банка – обеспечить безопасность клиентов и их счетов, говорит она.

Но об этом мало кто знает

Судя по активности обращений про новый метод авторизации мало кто знает, говорит Валерия Вершинина директорка по правовым вопросам БФ «Stabilisation Support Services». Не знала про эту возможность и сама правозащитница.

«Где-то две недели назад люди начали жаловаться сначала на то, что банк требовал от них физической аутентификации. Она обычно проводится банками ежегодно, но люди, которые находятся на оккупированных территориях, не могут выполнить это требование. А где-то неделю назад нам начали писать, что они не могут зайти в «Приват24», потому что там нужно авторизоваться через украинский номер телефона», – рассказывает Вершинина.

Судя по словам тех, кто обращался в их организацию, не всем удалось воспользоваться альтернативными способами аутентификации. Возможно, проблема в том, что чат «Привата» может не работать при использовании «российского» интернета, допускает Вершинина.

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