Паспорт, загран, ИНН, свидетельства о рождении и браке: как восстановить украинские документы, если вы выехали из оккупации

Вы выехали из оккупации, но не имели возможности забрать с собой паспорт или другие важные документы. Или просто потеряли их по дороге. А может, у вас никогда не было украинского паспорта, так как на момент начала войны вы были ребенком.

Как восстановить базовые документы внутренне перемещенным лицам?

Паспорт гражданина Украины

Паспорт – это главный документ, по которому вас можно идентифицировать как гражданина Украины, и имея который, вы можете получить остальные документы.

Для его восстановления, в первую очередь, вы должны обратиться с заявлением о потере документа в полицию, где вам выдадут выписку из Единого реестра досудебных расследований. Дальше – пойти или в подразделение Государственной миграционной службы Украины, или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), или в центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Какие документы нужно взять с собой?

Юристка благотворительного фонда «Стабилизейшен суппорт сервисез» Валерия Вершинина отмечает, что точного списка документов не существует:

«Нигде не написано, что вам нужно один, два, три... Это связано с тем, что все ситуации очень разные», – обьясняет юристка.

Если у вас есть водительское удостоверение или загранпаспорт, то вам уже не понадобится ни свидетельство о рождении, не диплом об образовании. Потому что водительское удостоверение и загранпаспорт – это документы, удостоверяющие личность.

Но если вы никогда не делали загранпаспорт или у вас нет водительского удостоверения – восстановить паспорт в разы сложнее (хорошая мотивация сдать на права!):

«Потому что, к сожалению, украинская паспортная система, ее архитектура такова, что единого реестра не было. Есть электронный реестр водительских удостоверений, но электронного реестра выданных паспортных документов не существует», – объясняет Валерия Вершинина.

Также важно не забыть попросить в центре админуслуг, чтобы вам оформили временное удостоверение личности, отмечает юристка. Этот документ подтверждает, что вы сейчас находитесь в процессе восстановления паспорта гражданина Украины, и с ним у Вас будет хоть какая-то идентификация.

У вас никогда не было паспорта гражданина Украины

Но что если вы встретили свое совершеннолетие в оккупации – и у вас никогда не было украинского паспорта, то есть родители о нем не позаботились?

В таком случае вы должны собрать все документы, которые подтверждают вашу связь с Украиной: это должно быть как минимум украинское свидетельство о рождение. И с имеющимися документами обратиться в паспортный стол. Подать заявление на получение первого паспорта, добавить свидетельство о рождении и документы, подтверждающие, что вы выехали из оккупации.

Заграничный паспорт

Ситуация тут в разы легче. Документ можно легко восстановить в приложении «Дія», а чтобы получить физический вариант документа, вам надо, как и в случае с паспортом гражданина Украины, написать заявление об утрате или уничтожении документа – а потом обратиться в удобный для вас центр админуслуг (ЦНАП). Ваш старый паспорт аннулируется, а вам выдадут новый.

Индивидуальный налоговый номер

ИНН – восстанавливается очень просто. Достаточно обратиться в любое отделение налоговой с паспортом и заявлением, и вам выдадут дубликат документа.

Свидетельства о рождении, браке или смерти

Особых сложностей не должно вызывать и восстановление свидетельства о браке, рождении ребенка или вашего свидетельства о рождении. Для этого необходимо обратиться в удобный для Вас ЗАГС с документом, который удостоверяет вашу личность.

Но как получить свидетельство о рождении ребенка, если малыш родился на оккупированной территории? Для этого родителям необходимо собрать все имеющееся документы, которые подтверждают факт рождения ребенка:

«Это могут быть какие-то фотографии с родов, какие-то выписки, которые выдают больницы на оккупированных территориях. Это не документ в нашем понимании, но, тем не менее, это хоть что-нибудь», – обьясняет Валерия Вершинина.

Какие ваши действия дальше?

Сначала вы обращаетесь в ЗАГС на подконтрольной Украине территории;

ЗАГС выдает отказ в совершении регистрационного действия;

С этим отказом вы идете в суд, где подаете заявление об установлении факта рождения ребенка;

Далее возвращаетесь в ЗАГС с решением суда и получаете свидетельство о рождении ребенка.

Конечно, это общие случаи - возможно, ваша проблема с документами сложнее, и требуется неординарное решение. Напишите нам, если это так - а мы попробуем узнать, что можно с этим сделать. Почта: Donbas_Radio@rferl.org. Viber, telegram: +380951519505

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