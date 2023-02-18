Військові розповіли, чи має російська армія сили для сухопутного наступу з Білорусі

Військових, які наразі перебувають на території Білорусі, недостатньо для сухопутного наступу, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території Білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника», – розповів він.



За його словами, українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон.

«Ми створили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій», – додав Наєв.

Нещодавно британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що загарбники готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

«Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити, їм потрібно мати якнайбільше засобів протиповітряної оборони та якомога більше боєприпасів», – повідомив виданню високопосадовець адміністрації США.