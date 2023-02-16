ЗСУ збирає резерв перед наступом: військкомати, вручення повісток, ротація

Масова роздача повісток. Як це має відбуватися у законний спосіб?

У мережі з'явилося відео, на якому чоловіки, одягнені у камуфляжну форму, грубо повалили на землю чоловіка в цивільному біля зупинки громадського транспорту в Одесі. За словами очевидців – це процес вручення повістки.

Цю ситуацію згодом прокоментували в ОК «Південь». Там підтвердили факт вручення повістки й сказали, що військовослужбовці поводили себе некоректно, а винних покарають.

Для чого застосовуються силові методи вручення повісток та чи означає, що після цього чоловік одразу поїде на війну?

Що означають останні заяви Лукашенка?

Лукашенко сьогодні у Мінську спілкувався із закордонними журналістами. Говорячи про війну в Україні, Лукашенко відмовився назвати дії Росії «вторгненням», звинувативши у початку війни саму Україну та країни Заходу. При цьому він заявив, що Білорусь «не збирається вводити свої війська на територію України», а білоруська армія включиться у війну лише у разі агресії з боку України. Російські військові, за його словами, перебувають на території Білорусі лише для захисту країни.

Для чого Лукашенко їде на зустріч до Путіна?

ЗСУ збирає резерв на передову перед наступом?

​Після навали найманців ПВК «Вагнер» та погано підготовлених мобілізованих тепер позиції ЗСУ на штурмують переважно кадрові військові, а точок цих штурмів побільшало. Агресор зосередив зусилля на стику трьох областей: північ Луганщини (Кремінна), Донеччини (Лиман) і Харківщини (Куп'янськ). Є інформація, що в окупованих від початку вторгнення населених пунктах регіону постійно зростає кількість російських військових.

Чого очікувати?

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