Війська РФ щонайменше вісім разів оголошували дати захоплення Бахмута – Череватий

Російські війська щонайменше вісім разів оголошували дати захоплення Бахмута, повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.



«Через їхні великі щодобові втрати в них відбувається постійна ротація силами і засобами, інакше немає змоги підтримувати таку велику інтенсивність боїв. Ми спостерігаємо, що вони підлягають нові сили. Наскільки вони будуть боєготовими, наскільки вони матимуть спроможність до 24 лютого, важко сказати…Бій покаже. За більше семи місяців Бахмут став символом мужності та героїзму. Якщо я не помиляюсь, разів вісім чи більше вже встановлювались різні дати як взяття Бахмуту, так і взяття всієї Донецької області. Наші воїни родять все, щоб чергові дати ворог не зміг підтвердити», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, у російських військ спостерігається певна тенденція до дефіциту снарядів.



«Вони з більш дальніх регіонів Росії їх везуть, везуть під нашим щільним вогнем, коли ми ламаємо їхню логістику, розбиваємо їхні польові склади, накриваємо вогнем колони. Тому для них це складніше робити, але вони ще, на жаль, мають можливість це робити», – зауважив Череватий.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.

Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.