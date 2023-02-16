Що Росія готує Україні на 24 лютого? План Путіна

Секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі телемарафону повідомив, що Росія готує нову масовану ракетну атаку на 23-24 лютого. За його словами, ЗСУ вже розуміють, що являють собою такі атаки, коли на країну летіло від 115 до 120 ракет. «Впораємося і з цим днем», – заявив Данилов.

Раніше про те, що окупанти можуть зробити масований ракетний обстріл України на річницю великого вторгнення, заявила речник об'єднаного командування «Південь» Наталія Гуменюк, зазначивши, що це може бути як масована ракетна атака, так і точковий удар.

16 лютого Росія атакувала територію України ракетами вночі – на відміну від попередніх, денних ударів. Вони випустили 36 ракет, з яких українська ППО змогла знищити лише 16 – використовувалися крилаті протикорабельні ракети повітряного базування Х-22, проти яких ЗСУ безсилі. Також окупанти почали використовувати повітряні кулі з відбивачами у небі України, які рухаються у напрямку вітру.

За повідомленням Командування Повітряних сил ЗСУ, Росія використовує кулі для розвідки позицій ППО – зазвичай за ними йдуть дрони-розвідники.

Що Росія готує Україні на річницю вторгнення 24 лютого?

Чи вдасться окупантам завдати відчутної шкоди українській інфаструктурі, якою Путін зможе похвалитися перед росіянами під час виступу перед Радфедом 21 лютого?

І навіщо Росія стягнула літаки та вертольоти до кордону України, якщо ЗСУ все ще контролюють небо?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: