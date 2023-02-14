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Донбас

Харків, Слов'янськ, Краматорськ? Яка мета російського наступу на Луганщині

Український танк завдає вогневого ураження російським військам біля Кремінної, 12 січня 2023 року

Поки Бахмут і ситуація довкола нього гостро стоять на порядку денному, проте на півночі Луганщини стало не менш гаряче. Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив 8 лютого, що російські війська «почали черговий великий наступ у Луганській області». Якщо бути точними, мається на увазі стик трьох областей: Луганщини (Кремінна), Донеччини (Лиман) і Харківщини (Куп'янськ).

Звіти українських військових та аналітиків DeepState свідчать: упродовж 7-12 лютого агресор на деяких ділянках системно атакував позиції ЗСУ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Якщо наступ російських військ на півночі Луганської області дійсно розпочався – яка його мета?

Що відбувається: атаки та обстріли

Якщо проаналізувати звіти Генштабу ЗСУ з 7 до 12 лютого, виходить, що щодня російська армія штурмує позиції уздовж усієї лінії Кремінна – Куп'янськ:

  • Білогорівка (7, 8, 10, 11 , 12 лютого);
  • район Кремінної (10, 12 лютого);
  • Стельмахівка (8, 9 лютого);
  • Гряниківка (9, 12 лютого);
  • Шипілівка (7, 10 лютого);
  • Гряниківка (9, 12 лютого);
  • Новоселівське (7 лютого);
  • Червонопопівка (7 лютого);
  • Масютівка (9 лютого);
  • Діброва (9 лютого);
  • Торське (11 лютого).
Ці населені пункти розташовані у Харківській та Донецькій ближче до адмінкордону з Луганською областю і безпосередньо в самому регіоні, на його півночі. Проте у зведеннях Генштаб ЗСУ вказує їх як точки на Куп'янському та Лиманському напрямках – таким чином позначаючи вістря зусиль армії РФ.

Аналітики проєкту DeepState зазначають, що 7 та 8 лютого атаки від Кремінної тривали уздовж усієї лінії фронту. 9 лютого окупанти мали частковий успіх у Гряниківці і в лісі біля річки Оскіл, що є притокою Сіверського Донця.

10-12 лютого на цьому напрямку тривали позиційні бої. Наступ загарбників тривав від Площанки та від Кремінної.

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А такий вигляд має загальна статистика обстрілів на Куп’янському та Лиманському напрямках упродовж цього ж часу:

  • 7 лютого – 40 населених пунктів;
  • 8 лютого – 25 населених пунктів;
  • 9 лютого – 10 населених пунктів;
  • 10 лютого – 13 населених пунктів;
  • 11 лютого – 25 населених пунктів;
  • 12 лютого – 22 населених пункти.

Ці цифри свідчать про те, що на деяких ділянках обстріли тривають системно день у день.

РФ почала розвідку боєм

На півночі Луганщини, на Куп'янському та Лиманському напрямках відбуватимуться головні події наступу російських військ, спрогнозував в ефірі Радіо Донбас.Реалії Костянтин Машовець, військовий оглядач групи «Інформаційний спротив».

Костянтин Машовець
Костянтин Машовець

«Там зосереджені сили та засоби щонайменше двох російських армій західного військового округу у складі угрупування військ «Захід». Командує наступом штаб цього округу. Найближче завдання – вихід до берега річки Чорний Жеребець і окупації тих населених пунктів, які розташовані уздовж цієї річки з півночі на південь. Кінцева мета – вихід до річки Оскіл і створення там рубежу», – аналізує експерт наміри агресора.

Більшу частину цього угрупування, окремо зауважує Машовець, становлять мобілізовані. Він припускає, що Росія за допомогою цього проміжного рубежу розраховує досягти головної мети: захопити Ямпіль, Лиман і Куп’янськ.

Також, зазначає експерт, із планами російських військ корелюється зменшення інтенсивності артобстрілів. Якщо раніше, каже Машовець, російські війська стріляли усюди і багато, – тепер боєприпаси накопичують для використання на визначених напрямках.

За оцінками експерта, для наступу РФ потрібно зосередити на півночі Луганщини від 35 до 42 батальйонно-тактичних груп, – це понад 25 тисяч осіб.

«Вони вже перейшли до розвідки боєм на певних ділянках. Наприклад, декілька днів тому у районі Стельмахівки спробували просунутися, продовжують намагання вийти до Зарічного біля Лимана», – аналізує ситуацію на фронті Машовець.

«Вони поспішають, у них немає виходу. За 2-3 місяці позначиться вирішальним чином військово-технічна допомога наших союзників. Тому окупанти вимушені поспішати», – наголошує він.

Далі – Харків, Краматорськ і Слов'янськ?

У подальшому, як зазначив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі національного телемарафону, через Куп’янськ окупанти можуть посунути далі на Харків, а через Лиман – у напрямку Ізюма зі створенням загрози для угрупування ЗСУ на Донеччині.

Сергій Грабський
Сергій Грабський

«Ідеться про пряму загрозу Слов’янську та Краматорську уже з півночі. До цих місць противник намагається пробитися з півдня, штурмуючи безперестанно наші позиції в районі Бахмуту і намагаючись оточити наші війська у районі Авдіївки», – вважає Грабський.

Проте, на думку експерта, навіть маючи потужні людські та броневі ресурси, окупанти їх використовують з обережністю, – бо мають приклад поразки під Вугледаром.

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    Сергій Горбатенко

    Позаштатний кореспондент Радіо Свобода з 1 лютого 2015 року. Автор матеріалів для Радіо Донбас.Реалії.

    Працював журналістом у Громадському телебаченні Донбасу, регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Донецькій області. Був редактором на телеканалах «ТОР» і «С+» (Слов’янськ). Закінчив філологічний факультет Донбаського державного педагогічного університету (Слов’янськ).

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