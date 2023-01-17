Президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам 16-го января, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне:

«Соледар, Бахмут и другие города, против которых Россия сосредоточила свои последние наиболее подготовленные силы. Также рассмотрели ситуацию на южных направлениях фронта. Видим, что готовит Россия».

Президент Украины добавил, что ВСУ действуют все время, чтобы уменьшить наступательный потенциал армии РФ – стреляет по складам, штабам и коммуникациям.

Ранее о планах РФ наступать на запорожском направлении уже заявляли представители Сил обороны Украины и украинская разведка. Проект Deep State сообщал, что у оккупантов даже есть успех в последние дни к юго-западу от Гуляйполя – они захватили несколько сел.

Также представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что Путин дал приказ новому командующему сил оккупантов в Украине Валерию Герасимову захватить весь Донбасс до марта. У России есть ограниченные успехи там этой зимой – они захватили большую часть Соледара и продвигаются к Бахмуту, Марьинке и Авдеевке.

Удалось ли России перехватить инициативу в войне с Украиной - и чем это чревато для ВСУ?

Как украинским защитникам поломать планы Путина захватить весь Донбасс или пойти на Запорожье?

И помогут ли в этих планах британские танки Challenger-2 и бронетранспортёры Bulldog?

Об этом и другом в эфире Радио Донбасс.Реалии. Прямой эфир – в 16:30 на @Радіо Свобода: