У Повітряних силах ЗСУ прокоментували дані про стягування РФ літаків до кордону

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на інформацію про накопичення РФ авіації поблизу кордону з Україною.

«Ми теж одразу її (статтю видання Financial Times – ред.) побачили, теж трошки здивувались, що йде така от саме інформація. Можливо, це питання трошки некоректної подачі заголовку. Не можна стягнути авіацію до кордонів – це ж не танки, не артилерія, не БМП, не особовий склад. Це авіація, яка має бути де – на аеродромах. Вона як була стягнута, скажімо так, на початку війни, так вона там і залишилась. Це сотні літаків і вертольотів. На початку агресії це було 750, зараз відповідно до завдань ця цифра може змінюватись в ту чи іншу сторону. Зрозуміло, що Росія використовуватиме ці аеродроми і надалі. Це близько 40 аеродромів: в окупованому Криму, на окупованій території України материковій, також Білорусь та Росія», – сказав в ефірі проекту Радіо Свобода – Радіо Донбас.Реалії – речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



За його словами, зміни на російських аеродромах відбуваються постійно, авіація постійно перелітає.

«Так, щоби спостерігалось накопичення саме близько до кордонів, це навряд чи варто очікувати. Навпаки, вони роззосередили свої літаки, особливо після тої «бавовни», що у нас була в Рязані, Енгельсі, вони намагаються авіацію більше навпаки розосередити вглиб території Росії, щоби у разі якоїсь можливої наступної «бавовни» уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки», – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.



Ігнат нагадав, що понад 10 місяців російські літаки вже не залітають в повітряний простір України, як це робили на початку агресії.



«І навіть тоді – на початку вторгнення – ніхто не воював якимись великими полчищами літаків…Воюють, як правило, зараз авіаційними підрозділами. Це може бути пара літаків, ланка, ескадрилья тощо. Максимум до 12 літаків можуть на одному напрямку використовуватися для того, щоби завдавати точкових ударів високоточною зброєю і так далі. Це не Друга Світова війна, тому тут очікувати чогось навряд чи нам доводиться. Зараз уже Повітряні сили не ті, що були раніше. Повітряні сили сьогодні озброєні ще й сучасною західною технікою, такою як IRIS-Т, NASAMS, а також численними ПЗРК різних видів та ЗРК ППО Сухопутних військ, такими як французький Crotale чи німецький Gepard. Тому легкої прогулянки тут точно не буде, в цьому я вас можу переконати. Росіяни навряд чи наважаться залітати до нас в повітряний простір», – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

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Нещодавно британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що загарбники готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.