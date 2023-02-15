Росія стягує літаки до кордону з Україною: як атакуватимуть ЗСУ

Американське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що агресор готується задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

Саме страх перед новою фазою війни Росії проти України – повітряною – і спонукав західних союзників Києва віддати пріоритет постачанням засобів протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів ЗСУ.

«Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити, їм потрібно мати якнайбільше засобів протиповітряної оборони та якомога більше боєприпасів», – повідомив виданню високопосадовець адміністрації США.

За даними Financial Times, Росія до цього не використовувала широко свої літаки та гелікоптери проти України – через страх перед українськими засобами ППО або через те, що її повітряний флот у поганому стані. Однак, за оцінками західних розвідок, понад 80% флоту Росії у гарному стані – і готовий до підтримки наступу.

Під час останнього «Рамштайну» Німеччина, зокрема, заявила про відновлення виробництва снарядів для ЗРК Gepard, а Франція, Італія та Нідерланди – про передачу Києву установок SAMP/T та NASAMS.

Як авіація Росії атакуватиме ЗСУ під час нинішнього наступу?

На що розраховує агресор через рік після вторгнення, якщо раніше ЗСУ змогли закрити небо від його літаків та гелікоптерів?

І як західна допомога допоможе відбити загрозу з повітря?

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