Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про ймовірні масовані авіаційні атаки Росії.

«Що може зробити Росія, ми розуміємо. Вона атакує нас і використовує будь-які варіанти – авіацію на полі бою, ракетні удари. Мені здається, з точки зору протиповітряної оборони, захисту ми зараз на найкращому рівні за всі часи нашої незалежності», – сказав президент України на спільному із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу в Києві.

Зеленський вважає, що залякування Росії ні до чого не призведуть.

«Вони щось можуть показати масово. Я не знаю, що може бути більше, ніж коли був блекаут – коли вони випустили по нас понад 100 ракет і дронів. Боятися немає сенсу. Очікувати від них квітів немає бажання і також немає сенсу. Вірити в те, що вони говорять… немає практики довіряти їм. Тому розраховувати на себе і ставитися до цих заяв просто як до ще однієї психологічної атаки з боку РФ», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо повідомлень про те, що Росія, можливо, спробує застосувати масовані авіаатаки проти України.

За даними видання «Важные истории», яке посилається на джерело, близьке до Міноборони Росії, військові РФ вирішили «масово застосовувати» авіацію у війні проти України.

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Нещодавно британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що загарбники готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

«Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити, їм потрібно мати якнайбільше засобів протиповітряної оборони та якомога більше боєприпасів», – повідомив виданню високопосадовець адміністрації США.