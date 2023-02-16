Росія зважилася на «масове застосування» авіації у війні – «Важные истории»

Російські військові вирішили «масово застосовувати» авіацію у війні проти України, пише видання «Важные истории» з посиланням на джерело, близьке до Міноборони Росії.

«Раніше її (авіацію – ред.) берегли, вона майже не залітала до зони дії української ППО. Тепер вирішили змінити тактику», – сказав співрозмовник видання. При цьому він додав, що російські літаки і вертольоти «будуть масово збивати», але у ЗСУ «все одно виникнуть проблеми». Подробиці «Важные истории» не розкривають.

Військові аналітики пояснили виданню, що літаків у Росії достатньо, але, найімовірніше, є дефіцит досвідчених і кваліфікованих льотчиків.

«Важные истории» також цитують неназваного експерта, який вважає, що придушити українські ППО російській авіації буде складно.

Нещодавно британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела з розвідданими, якими обмінюються союзники по НАТО, повідомило, що Росія накопичує авіацію поблизу кордону з Україною. Це може свідчити про те, що загарбники готуються задіяти свої літаки та вертольоти для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

«Російські сухопутні війська досить виснажені, тому це найкращий показник того, що вони перетворять це на повітряну битву. Якщо українці хочуть вижити, їм потрібно мати якнайбільше засобів протиповітряної оборони та якомога більше боєприпасів», – повідомив виданню високопосадовець адміністрації США.

За даними Financial Times, Росія до цього не використовувала широко свої літаки та гелікоптери проти України – через страх перед українськими засобами ППО або через те, що її повітряний флот у поганому стані. Однак, за оцінками західних розвідок, понад 80% флоту Росії – у хорошому стані і готові до підтримки наступу.

Після публікації FT міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що зараз Вашингтон не бачить ознак того, що Росія збирає авіацію для великої атаки. Водночас він сказав, що російська сторона має у своєму арсеналі значну кількість літаків, тому західні союзники наголошують на необхідності відправки Україні якнайбільше засобів протиповітряної оборони.

16 лютого Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки назвало малоймовірним те, що Повітряно-космічні сили Росії зараз готуються до стрімкої розширеної повітряної кампанії.

Як йдеться у щоденному звіті британської сторони, російська армія за поточних обставин на полі бою розуміє, що може зазнати невиправданих втрат авіації.

«Загалом російська авіація продовжує суттєво відставати у війні, стримана високою загрозою з боку української ППО та розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах. Російські бойові літаки діють майже винятково над контрольованою Росією територією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка припускає, що Повітряно-космічні сили мають переважно неушкоджений парк із приблизно 1500 військових літаків з екіпажем. Водночас втрати літаків з початку вторгнення складають понад 130 одиниць.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ з початку вторгнення втратила близько 300 літаків і 287 гелікоптерів.