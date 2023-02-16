Російська авіація продовжує суттєво відставати у війні – британська розвідка

Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки вважає малоймовірним, що Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) зараз готуються до стрімкої розширеної повітряної кампанії. Як йдеться у щоденному звіті британської сторони, російська армія за поточних обставин на полі бою розуміє, що може зазнати невиправданих втрат авіації.

«Повітряно-космічні сили Росії (ПКС) продовжують розгортати таку ж кількість літаків для підтримки операції в Україні, як і протягом багатьох місяців. За останній тиждень кількість вильотів росіян зросла після кількох тижнів сповільнення. Повітряна активність зараз приблизно відповідає середньодобовому показнику, який спостерігається з літа 2022 року. Загалом російська авіація продовжує суттєво відставати у війні, стримана високою загрозою з боку української ППО та розосередженим базуванням через загрозу ударів по російських аеродромах. Російські бойові літаки діють майже винятково над контрольованою Росією територією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль», – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка припускає, що Повітряно-космічні сили мають переважно неушкоджений парк із приблизно 1500 військових літаків з екіпажем. Водночас втрати літаків з початку вторгнення складають понад 130 одиниць.

За даними Генштабу ЗСУ, армія РФ з початку вторгнення втратила близько 300 літаків та 287 гелікоптерів.