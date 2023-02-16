Число вбитих в Україні російських військових перевищило 140 тисяч – Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила близько 690 військових за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 лютого.

Відтак, за даними українського командування, російські втрати від 24 лютого минулого року наразі сягнули близько 140 460 людей.

Штаб також наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

3 296 танків (+6 за останню добу)

6 517 бойових броньованих машин (+10)

2 306 артилерійські системи (+3)

466 реактивних систем залпового вогню

239 засобів протиповітряної оборони (+3)

298 літаків

287 гелікоптерів (+1)

2 012 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+1)

857 крилатих ракет

18 кораблів і катерів

5 167 автомобілів і автоцистерн (+6)

219 одиниць спеціальної техніки

2 лютого видання The New York Times із посиланням на дані американських та інших західних чиновників повідомило, що число вбитих і поранених в Україні російських військових наближається до 200 тисяч.

Ці втрати всього за 11 місяців війни у вісім разів перевищують втрати американців за два десятиліття війни в Афганістані, наголосили автори статті.

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Західні чиновники звертають увагу на те, що втрати Росії особливо зросли під час боїв у Бахмуті й Соледарі.

У листопаді голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.