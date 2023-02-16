За минулу добу на Донеччині загинули шість цивільних – Кириленко

Унаслідок російських обстрілів у Донецькій області 15 лютого загинули шестеро цивільних, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 15 лютого росіяни вбили 6 жителів Донеччини: 3 у Покровську, 2 у Бахмуті та 1 в Авдіївці. Ще 13 людей в області дістали поранення», – інформує Кириленко.

У Покровську ввечері 15 лютого завершилася рятувальна операція на місці влучання в будинок. «За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені. Серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей», – повідомив тоді голова Донецької ОВА.

Покровськ – віддалене від лінії фронту місто в Донецькій області неподалік кордону з Дніпропетровською областю. Саме звідти упродовж багатьох місяців вирушали евакуаційні поїзди для жителів Луганської та Донецької областей.

Як повідомили раніше в Донецькій ОВА, вранці війська РФ завдали удару із РСЗВ «Смерч» по місту Покровськ. Дальність удару з такої системи залпового вогню – до 70 кілометрів з основним снарядом і до 120 кілометрів зі снарядом 9М542.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.