Обстріл Покровська: кількість поранених через влучання в багатоповерхівку зросла

Через ранковий російський обстріл Покровська на Донеччині поранені дванадцять людей, повідомила у телеграмі пресслужба Офісу генпрокурора.

Раніше місцева влада повідомляла про щонайменше двох поранених.



«Снаряди окупантів влучили у багатоквартирний будинок, в результаті чого майже повністю зруйновано верхні поверхи. Поранення отримали дванадцять мирних жителів. Одну людину через надважкі травми санавіацією відправили до Дніпра, іншим надається медична допомога в місцевій лікарні», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають рятувальні роботи, оскільки під завалами ще можуть перебувати люди.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Як повідомили в Донецькій ОВА, вранці війська РФ завдали удару із РСЗВ «Смерч» по місту Покровськ. Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.