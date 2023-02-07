На підконтрольній Україні частині Донеччини зараз живе близько пів мільйона людей – Кириленко

На підконтрольній Україні частині Донецької області на даний час проживає близько пів мільйона людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«З урахуванням відновлення газопостачання повного третині області, часткового в десяти громадах області (це на момент початку опалювального сезону) наразі близько пів мільйона жителів проживає на території Донецької області, підконтрольній українській владі», – сказав Кириленко.

За його словами, за останній тиждень на тлі повідомлень, що, можливо, відновиться широкомасштабний наступ Росії на Донбасі, люди виїжджають більш поспішно.

«Але я нагадаю, що Донеччина, якщо брати до 2014 року, була найбільш щільно населеним регіоном України. Більше ніж 4,5 мільйони осіб проживало на території Донецької області. До окупації її частини. Після окупації практично третини області постійно проживало 1 800 тисяч, 1 670 тисяч проживало станом на 24 лютого… Тому в даному випадку – пів мільйона. Ми цифру досягали 350 тисяч на липень місяць. Потім було певне повернення людей. Наразі люди теж виїжджають після ракетного удару по центру міста Краматорськ і періодичних обстрілів по центральних частинах міст, які відносно віддалені від лінії фронту», – сказав він.

Голова ОВА додав, що обов’язкова евакуація, відповідно до розпорядження Кабміну від серпня 2022 року, триває.

«Всі процеси налагоджені, і в містах, і областях, які приймають наших жителів області, так само ця робота триває цілодобово фактично. Тому що і вночі потяги приходять. Я бачу всі ці доповіді. Вона триває. І цей алгоритм є чітким і відпрацьованим. Тому охочих певна кількість збільшується, у тому числі і по Краматорську. Я бачу цю тенденцію за минулий тиждень. І головне – щоб виїхали в першу чергу люди з прифронтових міст, де вони і в малій кількості, але все ж таки лишаються», – сказав Кириленко.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі російського президента щодо «захоплення Донбасу», і на сьогодні «загроза – не з Білорусі».

«Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Не рахуючи втрати в живій силі та техніці. Ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки», – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національному телемарафону.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов раніше заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.