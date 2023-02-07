У розвідці Британії проаналізували плани РФ із відновлення «великих наступальних операцій»

Британська розвідка називає малоймовірним те, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат її війни проти України, протягом найближчих тижнів.

«Цілком ймовірно, що Росія з початку січня 2023 року намагається відновити великі наступальні операції в Україні. Її операційною метою майже напевно є захоплення решти контрольованих Україною частин Донецької області. Російським військам вдалося здобути лише кілька сотень метрів території за тиждень. Це майже напевно тому, що Росії зараз не вистачає боєприпасів і маневрених одиниць, необхідних для успішного наступу», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твітері Міноборони Великої Британії 7 лютого.

У розвідці зауважили, що старші командири, ймовірно, розробляють плани, «які вимагають від недоукомплектованих, недосвідчених підрозділів досягти нереалістичних цілей через політичний і професійний тиск».

«Російські лідери, ймовірно, продовжуватимуть вимагати масштабних наступів. Залишається малоймовірним, що Росія зможе наростити сили, необхідні для суттєвого впливу на результат війни, протягом найближчих тижнів», – підсумували в британському оборонному відомстві.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що у лютому очікується новий можливий наступ російських військ. Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, минулого тижня війська РФ всіма силами намагалися прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку.

За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту за тиждень і коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалося просунутись на Лиманському і Бахмутському напрямках.