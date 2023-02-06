Нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців – представник ГУР

У січні 2023 року Головне управління розвідки при Міністерстві оборони зафіксувало, що Росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тисяч людей – про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький у статті, яку оприлюднила пресслужба Управління.

За його даними, ці резерви Росія планує застосувати для наступу на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року.

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«Відповідний наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні – це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року. І це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну», – пише Скібіцький.

Він додав, що українська розвідка припускає наступи російських військ у Донецькій та Луганській областях і, можливо, на Запоріжжі. Водночас на Херсонщині та в Криму війська РФ вестимуть оборону, йдеться в статті.

«Нова хвиля мобілізації в Росії триватиме до двох місяців, але реалізація планів Росії знаходиться у прямій залежності як від оснащення російських резервістів, так і від рівня, якості і темпів західної військової підтримки українських захисників», – додає представник ГУР.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни. Генштаб ЗСУ останнім часом стверджує, що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.