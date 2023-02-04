У 2022 році до країн Центральної Азії виїхала рекордна кількість росіян – дані прикордонників

У 2022 році до Узбекистану, Кигризстану, Таджикистану, Монголії та Вірменії виїхала рекордна за останні п’ять років кількість громадян Росії – це випливає із даних російської прикордонної служби, повідомила російська служба Радіо Свобода.

Пік виїздів припав на третій квартал. Це може бути пов’язане з оголошенням у Росії мобілізації у вересні, – тоді багато росіян, бажаючи уникнути призову, виїжджали з країни.

Видання «Медуза», проаналізувавши надані прикордонною службою цифри, робить висновок, що виїзд до Монголії за рік зріс на 989%, до Грузії – на 475%, до Казахстану – на 234%, до Таджикистану – на 212%, до Узбекистану – на 99%. Крім того, кількість вильотів росіян до Ізраїлю у 2022 році зросла вдвічі і перевищила 100 тисяч.

Статистика враховує лише кількість перетинів кордону, що не обов’язково стосується еміграції: сюди входять також виїзди на відпочинок, у ділових й особистих цілях, і багато росіян невдовзі повертаються.

Однак «Новая газета» наводить думку демографів Юлії Флоринської та Олексія Ракші, які оцінюють минулорічну хвилю еміграції з Росії у 400-800 тисяч осіб. Інші спеціалісти називають цифри до мільйона. З емігрантів 2022 року понад 100 тисяч залишилися у Грузії, ще принаймні 100 тисяч – у Казахстані. 50-100 тисяч відлетіли до Сербії, близько 40 тисяч – до Вірменії. Приблизно по 35 тисяч російських громадян виїхали до Ізраїлю, Киргизстану і країн Євросоюзу.