У Росії незаконно мобілізували понад 9 тисяч людей – генпрокурор РФ

У результаті розгляду скарг на незаконну мобілізацію прокуратура РФ винесла ухвали про повернення додому понад дев’яти тисяч незаконно мобілізованих росіян, заявив генпрокурор Росії Ігор Краснов під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Серед повернутих є, зокрема, й ті, хто не мав був бути мобілізований за станом здоров’я, уточнив Краснов.

«Мобілізація давно не проводилася – виявила масу суттєвих проблем, що стало для багатьох уроком, змусила переглянути підходи до організації військового обліку, формування відповідних баз даних військовослужбовців», – сказав генпрокурор РФ.

Раніше мобілізовані росіяни та їхні родичі скаржилися, що військкомати беруть усіх без винятку – тих, хто ніколи не служив в армії, осіб після операцій, інсультів, інфарктів, інсулінозалежних діабетиків і навіть людей, яким складно пересуваються після травм. Причина – абсолютна відсутність медкомісій.

У грудні минулого року Путін стверджував, що з мобілізованих 300 тисяч росіян в Україні перебувають 150 тисяч людей, із них 77 тисяч беруть участь у бойових діях.

Президент РФ оголосив про «часткову» мобілізацію в Росії 21 вересня минулого року. У той же день міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що в армію буде призвано 300 тисяч осіб, в основному резервісти.

Проте правозахисники та юристи, вивчивши основні положення указу президента, дійшли висновку, що документ дозволяє провести мобілізацію необмеженої кількості військовозобов’язаних. З перших днів мобілізації почали надходити повідомлення про те, що повістки приходять і тих, хто не служив, і багатодітним батькам, а таком людям з інвалідністю і навіть померлим.