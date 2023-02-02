У РФ хочуть дати командирам право арешту військових без суду в час мобілізації і воєнного стану

У Держдуму РФ внесли законопроєкт про дисциплінарний арешт військовослужбовців без суду в період мобілізації, воєнного стану чи війни. Відповідний документ з’явився на сайті російського законодавчого органу.

Автори ідеї пропонують надати командирам військових частин та начальникам органів військової поліції повноваження про застосування дисциплінарного арешту військовослужбовців без судового рішення.

«Наразі гарнізонні військові суди розташовані на значній відстані від місць дислокації військ, що залучаються до участі в бойових діях. Така ситуація неприпустима, особливо у воєнний час, коли неухильне дотримання військової дисципліни є однією з основних запорук успішного виконання бойового завдання», – кажуть автори законопроєкту.

Чинне російське законодавство забороняє командирам військових частин застосовувати до військовослужбовців такий вид дисциплінарного стягнення, як арешт із утриманням на гауптвахті. Дисциплінарний арешт призначається суддею гарнізонного військового суду.

Правозахисники вже заявили, що законопроєкт суперечить Конституції РФ.

Раніше Міністерство оборони РФ доручило створити гауптвахти у навчальних центрах для мобілізованих. У відомстві зазначили, що командирам військових частин, відповідальним за підготовку мобілізованих, «надано відповідні вказівки щодо облаштування приміщень військової частини для утримання затриманих військовослужбовців, які притягуються до дисциплінарної відповідальності».