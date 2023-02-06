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Українські військові прибули до Британії для навчання на AS90

У січні Британія повідомила, що Україні нададуть близько 30 великих самохідних гармат AS90. Фото ілюстративне

Група українських військових прибула до Британії для навчання на самохідній артилерійській установці AS90, повідомляє британське міністерство оборони в твіттері.

«Тепло вітаємо українських військових, які прибули до Великобританії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90. AS90 – це броньована самохідна артилерійська зброя, яку Велика Британія надає Україні, щоб допомогти захистити свою батьківщину та повернути територію», – йдеться у повідомленні.

У січні британський уряд повідомив, що, окрім надання Україні танків Challenger 2, буде надано близько 30 великих самохідних гармат AS90.

Наприкінці січня українські військові прибули до Британії для навчань на танках. Бійці ЗСУ вже проходять навчання у багатьох країнах світу. У Великій Британії вони опановують управління танками «Челленджер-2», в Німеччині – бронемашинами «Мардер», у США – танками «Абрамс» та зенітно-ракетними комплексами Patriot.

Також підготовка українських військових відбувається в Чехії, Польщі та державах Балтії.

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