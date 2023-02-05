Росія хоче зробити в лютому щось символічне, ми маємо перемогти – Зеленський

У лютому Росія має намір зробити щось символічне, наголосив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський 5 лютого.

«Окупанти хочуть спробувати відігратися за їхні торішні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі», – заявив він.

Президент підкреслив, що зараз дуже важко на Донеччині, оскільки там тривають запеклі бої.

«Але хоч би як було тяжко та хоч би яким був тиск, ми маємо вистояти. Маємо використовувати й використовуємо кожен день і кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію й давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися й перемогти», – заявив глава держави.

У Міноборони не виключають можливості повторного наступу РФ вже цього місяця, наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр додав, що Росія може почати новий наступ у лютому з символічних причин у зв’язку з першою річницею свого вторгнення. Однак, ресурси Москви не готові з військової точки зору. За його словами, Сили оборони України вже готові до можливого наступу російських окупантів.

При цьому Резніков підкреслив, що ситуація на сході України залишиться складною, але контрольованою, додавши, що Сили оборони тримаються на цьому напрямку. Він також повідомив, що Україна продовжує накопичувати резерви.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, війська РФ всіма силами намагались прорвати оборону Бахмуту та посилити наступ на Лиманському напрямку. За її словами, якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня й коротко підсумувати, то можна помітити, що військам РФ не вдалось просунутись на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.