«В Україну відправлять армію Болгарії»: болгарські соцмережі переповнені чутками про призов до війська

Георгій Ангелов, Тоні Весоловскі

СОФІЯ, БОЛГАРІЯ – Чи будуть болгарські чоловіки призвані воювати в Україні проти російських військ? Ні, не будуть! Але це не зупинило поширення чуток такого змісту в соціальних мережах і не завадило людям у Болгарії вірити їм.

Одна з матерів у Болгарії каже, що відчуває полегшення від того, що її син живе за кордоном і поза зоною досяжності того, чого вона боїться, що може прийти до їхнього додому: не тільки військовий призов здорових чоловіків, але й відправлення в Україну для боротьби з російськими військами у найкривавішому конфлікті, який європейський континент бачив з часів Другої світової війни.

«Вперше я не хвилююся щодо того, що мій син виїхав з Болгарії», – сказала Болгарській службі Радіо Свобода жінка, яка попросила не називати її ім’я, пояснивши, що вона занепокоїлася після того, коли почула про «можливу військову мобілізацію».

Болгарська влада не оголошувала про такі плани чи наміри, не кажучи вже про їхнє обговорення чи згадування.

Ця чутка, як і більшість дезінформації сьогодні, проросла і поширилася в соціальних мережах у Болгарії. А проросійський акаунт у фейсбуці з більш ніж 10 тисячами підписниками і популярний репер цю чутку в Болгарії оживили.

У цьому випадку ті, хто поширювали дезінформацію про призов, схоже, вловили зерно істини: члени влади обговорювали перегляд закону, який зобов’язує членів військового резерву країни проходити підготовку в мирний час. Насправді, 18 січня до конституційного суду країни звернулися з проханням оцінити законність такого кроку.

Пояснюючи потенційний перегляд закону про резервістів, діючий міністр оборони Дімітар Стоянов заявив, що постанова може допомогти усунути правову неоднозначність у цьому питанні, яка існує щонайменше з 2016 року.

Відтоді болгарські чиновники заявляють, що влада не обговорює, чи відновлювати обов’язкову військову службу, яка була скасована у 2008 році, і не готується до загальної мобілізації.

Незважаючи на такі запевнення, що жодна мобілізація чи відправка в Україну навіть не обговорювалася, деяких болгар це не переконало.

Як поширювали чутки

Йордан Галачов, у якого понад 11 тисяч підписників у фейсбуці, скептично поставився до мотивів влади та написав саркастично; «Ні, це не пов’язано з війною в Україні. Влада просто так запитує!»

Акаунт Галачова публікує виключно проросійський контент, в основному про війну в Україні, але також про міжнародні відносини загалом.

Однією з тих, хто прочитав і поширив пост Галачова, була згадана жінка, яка розповіла, що в минулому працювала журналісткою. Вона заперечила, що «запанікувала», але була стурбована, особливо після того, як прочитала в «міжнародній пресі», що мобілізації відбулися і в інших країнах Східної Європи, хоча жодна країна в цьому регіоні не робила і не планує робити таких кроків.

Розмови про втягування Болгарії в конфлікт в Україні і навіть про мобілізацію з’являються час від часу відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на українські терени 24 лютого 2022 року, особливо з боку представників прокремлівського політичного спектру, не в останню чергу ультраправої болгарської Партії відродження та її лідера Костадіна Костадінова.

Пост Галачова у фейсбуці 19 січня швидко поширився, і одна людина прокоментувала: «М’ясорубку заклинило». За даними Болгарської служби Радіо Свобода, цей пост також поширили в групах однодумців у фейсбуці. Акаунт на ім’я Ніколіна Михайлова розмістив цей контент в 11 таких групах, три з яких мають понад 150 тисяч підписників.

Чутки про мобілізацію посилилися, коли популярний репер Станіслав Найденов-Спенс на своєму шоу 12 січня пророкував, що такий крок наближається. «Вони відправлять болгарську армію в Україну», – сказав репер тисячам своїх підписників, не надавши жодного доказу.

Болгарії має повністю професійну армію

За даними Світового банку за 2019 рік, Болгарія, як і всі країни ЄС, зараз має повністю професійну армію із 37 000 військовослужбовців.

Повідомляється, що чисельність резервістів складає близько 45 000 осіб. У звіті Міністерства оборони Болгарії за 2021 рік зазначено, що значній кількості резервістів не вистачає військової підготовки.

Згідно з чинним законодавством, болгарські військові резервісти не можуть бути призвані на навчання в мирний час, оскільки будь-яке навчання має відбуватися на добровільній основі.

Неспровоковане вторгнення Росії в Україну змусило країни ЄС переосмислити питання оборони, а чиновників у столицях по цілому континенту поставити під сумнів можливості своїх збройних сил.

Кремль звинувачують в активізації дезінформаційної діяльності

Хоча точне походження чуток про болгарську мобілізацію ще незрозуміле, війна Росії проти України також ведеться в онлайн, і Кремль звинувачують в активізації своєї дезінформаційної діяльності.

«Дезінформація про широкомасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ознаменувала ескалацію давніх інформаційних операцій Росії проти України та відкритих демократій», – заявила Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) в робочому документі в листопаді 2022 року.

Болгарія виявилася родючим ґрунтом для неправдивих новин, значна частина яких поширюється та підживлюється пов’язаними з Кремлем особами. Країна перебуває в політичному лімбі з червня 2022 року, коли прозахідна влада прем’єр-міністра Кирила Петкова розвалилася завдяки вотуму недовіри шість місяців після формування влади.

У квітні в країні знову відбудуться парламентські вибори, п’яті за рахунком за останні два роки.

Болгарія є особливо родючим середовищем для поширення проросійської дезінформації

Під час кризи COVID-19 Болгарія постраждала від найвищого рівня смертності, пов’язаного з вірусом, в ЄС, оскільки рівень вакцинації відставав частково через скептицизм, що підживлювався дезінформацією в соціальних мережах, поширеною силами дружніми до Кремля.

«Болгарія є особливо родючим середовищем для поширення проросійської дезінформації. Рівень медіа-грамотності є низьким і комуністичне минуле країни вкоренило проросійські погляди в культурний мейнстрім», – написав болгарський сайт Kapital Insights у травні 2022 року.

Подібна дезінформація в Чехії

Хоча це рідкість, але чутки про мобілізацію громадян ЄС для участі в бойових діях в Україні з’явилися принаймні ще в одній країні.

У Чехії про Петра Павела, генерала армії у відставці, який переміг популіста і мільярдера Андрея Бабіша 28 січня у другому турі голосування і став новим президентом Чехії, поширювалася дезінформація в соціальних мережах про підготовку призову чехів до армії, щоб відправити їх воювати в Україну. Під час передвиборчої кампанії Павел, який служив на посаді голови Військового комітету НАТО, був зображений як розпалювач війни.

Було незрозуміло, хто в Чехії стоїть за цією кампанією і поліція оголосила, що проводить розслідування. Бабіш, який у підсумку програв, оплатив біл-борди з повідомленням про те, що Чехія буде втягнута в повномасштабну війну, якщо його не оберуть.

Оригінал болгарською мовою – на сайті Болгарської редакції Радіо Свобода