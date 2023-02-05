Російські військові вдарили із важкої артилерії по Дніпропетровщині – голова облради

Війська РФ у неділю, 5 лютого, вдарили із важкої артилерії по Дніпропетровщині, повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук у телеграмі.

«Гучно сьогодні було в Синельниківському районі. Ворог вдарив по тамтешній Великомихайлівській громаді з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі в одному з сіл», – написав він.

На щастя, люди не постраждали, уточнив чиновник.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, місто Дніпро та Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.