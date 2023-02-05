Українські військові відбили атаки сил РФ поблизу 9 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

За минулу добу українські військові відбили атаки сил РФ поблизу девʼяти населених пунктів у Луганській і Донецькій областях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 лютого.

«Російська Федерація зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Відзначаються випадки відмов брати участь у бойових діях мобілізованими російськими військовослужбовцями. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Російської Федерації повернуто до 600 осіб зазначеної категорії», – йдеться в повідомлення.

Упродовж доби російські військові здійснили 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона.

Українська авіація впродовж минулої доби завдала пʼять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.