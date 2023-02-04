Міноборони Канади: в Україну відправили перший танк Leopard 2

Влада Канади відправила в Україну свій перший танк Leopard 2, повідомила в телеграмі міністр оборони Аніта Ананд.

«На допомогу Україні їдуть бойові танки», – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони заявила, що це перший канадський Leopard 2, який прямує до України. Його завантажили у військово-транспортний літак C-17

«Підтримка України з боку Канади є непохитною», – додала Ананд.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня повідомив, що Збройні сили України у першій хвилі внесків від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.