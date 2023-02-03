ОВА про російський обстріл Торецька: загинула людина, є поранені

Російські війська завдали удару по центру Торецька, загинула людина, є поранені, повідомила голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Сьогодні по центру Торецька завдали артилерійський удар. В результаті загинула одна людина, ще шестеро поранені. Вся необхідна допомога надана», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, російські війська сьогодні тричі обстріляли Авдіївку, також атак зазнали Курахове, Бахмут, Часів Яр.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.