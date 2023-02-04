ОВА: російські військові атакували Нікопольщину, пошкоджено електромережу

У суботу, 4 лютого, російські військові атакували дві громади Нікопольського району на Дніпропетровщині, повідомив очільник місцевої облради Микола Лукашук у телеграмі.

«Двічі протягом дня росіяни обстріляли Нікопольський район. Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії прилетіло до Червоногригорівської та Марганецької громад», – написав Лукашук.

Внаслідок обстрілу в одному з сіл понівечено електромережі, уточнив місцевий чиновник.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, місто Дніпро та Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.