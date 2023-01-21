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Влада: російська армія атакувала Нікопольщину, пошкоджено підприємство

«Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі», – Микола Лукашук

Російські військові ввечері 21 січня атакували Нікопольський район Дніпропетровській області, повідомив у телеграмі голова обласної ради Микола Лукашук.

«Сьогодні надвечір під ворожий удар потрапила Марганецька громада у Нікопольському районі: російські окупанти поцілили по ній з важкої артилерії та РСЗВ. Є руйнування на одному з промислових підприємств, масштаби з’ясовуються», – написав Лукашук.

За його словами, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, місто Дніпро та Нікопольський район.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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