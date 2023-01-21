Російські військові здійснили 26 авіаційних ударів – Генштаб ЗСУ

Протягом поточної доби війська РФ здійснили 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів із РСЗВ, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 21 січня.

«Окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких планів, та зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку. Продовжує спроби наступу на Бахмутському та Запорізькому напрямках, нарощує інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках росіяни ведуть оборону», – зазначають українські військові.

Також відомо, що до Білорусі продовжують переміщуються підрозділи територіальних військ.

«Задля підтримання армії у готовності вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. З огляду на це зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів», – повідомляє Генштаб.

Окрім цього, авіація українських Сил оборони протягом 21 січня завдала 13 ударів по районах зосередження російських військових та два – по позиціях їхнього ЗРК. Також артилерія ЗСУ уразила район зосередження окупантів.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання щорічного Всесвітнього економічного форуму заявив, що мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію Росії.

У вечірньому зверненні голова держави заявив, що Донбас є епіцентром найбільш «жорстоких і принципових боїв».