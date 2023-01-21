У розвідці розповіли, чи існує наразі загроза відкритого вторгнення з Білорусі

Наразі загрози відкритого вторгнення з території Білорусі в Україну немає, повідомив представник пресслужби Головного розвідувального управління Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, чутки про нібито вторгнення Білорусі, є лише «частиною психологічної операції Росії». ГУР, за інформацією, все відомо про «білоруського диктатора та режим у країні, у тому ж числі й про кількість ударного угруповування, готовність сил засобів й інші моменти, які дозволяють стверджувати про відсутність загрози».

Водночас навіть якби ситуація змінилась – Україна готова й відпрацювала усі можливі сценарії, запевнив Юсов.

«В інтересах Путіна й Росії максимально нагнітати тему Білорусі, але й Лукашенко вже не дуже в це грає. Нещодавно ми бачили, як він водив за ніс Лаврова (Сергій Лавров, голова МЗС Росії, – ред.), розповідав як любить Путіна, а потім сказав, що не бачить загрози з боку України. Не хоче вживати суїцидальних дій», – додав Юсов.

Міністерство оборони Білорусі 9 січня оголосило про спільні з Росією «льотно-тактичні навчання», під час яких «будуть задіяні всі аеродроми, а також полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони» країни. За планами навчання розпочнуться 16 січня та триватимуть до кінця місяця. Повідомляється, що для участі в них до Білорусі вже прибула авіація повітряно-космічних сил Росії.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.