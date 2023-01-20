ISW про можливий наступ РФ із Білорусі: більш імовірний наприкінці 2023 року

Кремлівські високопосадовці продовжують проводити зустрічі на високому рівні з білоруським керівництвом – діяльність, яка може створити умови для нападу Росії на Україну з Білорусі, хоча не обов’язково і не в найближчі тижні, заявляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Новий напад Росії на Україну з боку Білорусі на початку 2023 року виглядає менш імовірним, враховуючи нинішню військову активність Росії в Білорусі, хоча напад із боку Білорусі наприкінці 2023 року виглядає більш імовірним», – йдеться в повідомленні.

За словами аналітиків, російські війська, які наразі дислокуються в Білорусі, проходять навчання і передислоковуються на схід України.

«Немає ознак того, що російські війська в Білорусі мають командні та контрольні структури, необхідні для нападу на Україну взимку або навесні 2023 року, про який українці попереджали наприкінці 2022 року. Здається більш імовірним, що російські сили можуть встановити умови для нового найбільш небезпечного сценарію дій щодо нападу на Україну з боку Білорусі наприкінці 2023 року, враховуючи нещодавні повідомлення української розвідки про те, що Росія та Білорусь планують провести масштабні навчання («Захід-2023» та «Союзний щит-2023»), ймовірно, у вересні 2023 року», – йдеться в повідомленні.

При цьому ISW продовжує оцінювати, що напад Росії на Україну з боку Білорусі залишається дуже малоймовірним сценарієм цієї зими і «малоймовірним, але більш ймовірним», восени 2023 року.

В ISW також заявили, що російські ультранаціоналістичні військові блогери продовжують критикувати ідею російських військ напасти на Україну з Білорусі, а Олександр Лукашенко продовжує балансувати проти Кремля, заявляючи про Білорусь як суверенну державу в Союзній державі, де домінує Росія.

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Білоруське керівництво на чолі з Лукашенком вважається одним із головних союзників Росії, армія якої здійснила повномасштабне вторгнення в Україну в лютому минулого року.

Міністерство оборони Білорусі 9 січня оголосило про спільні з Росією «льотно-тактичні навчання», під час яких «будуть задіяні всі аеродроми, а також полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони» країни. За планами навчання розпочнуться 16 січня та триватимуть до кінця місяця. Повідомляється, що для участі в них до Білорусі вже прибула авіація повітряно-космічних сил Росії.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

У лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.