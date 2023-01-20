Білорусь: дружину ув’язненого журналіста Радіо Свобода засудили до 2 років колонії

Суд у Білорусі засудив Дар’ю Лосік, дружину політв’язня, ув’язненого журналіста Радіо Свобода Ігоря Лосіка, до двох років колонії – за інтерв’ю про нього.

Саме про два роки ув’язнення клопотала прокуратура. Рішення суд ухвалив на засіданні 19 січня.

Як повідомила білоруська служба Радіо Свобода, адвокат клопотав призначити Дар’ї Лосік покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Про це просила в останньому слові й сама обвинувачена.

Вирок може бути оскаржений до Верховного суду протягом 10 днів із дня проголошення, повідомило державне білоруське агентство БелТА.

Дар’ю Лосік звинувачували через інтерв’ю про її чоловіка телеканалу «Белсат» навесні 2022 року, «в якому вона позиціонувала себе як дружину політв’язня».

Дар’ю Лосік затримали вранці 18 жовтня після обшуку в неї вдома. США закликали до негайного та безумовного звільнення Дар’ї Лосік, президент Радіо Свобода Джеймі Флай також вимагав негайного її звільнення і засудив її затримання.

У грудні минулого року Ігоря Лосіка засудили до 15 років позбавлення волі за нез’ясованими звинуваченнями. Разом із Лосіком до тривалих термінів ув’язнення тоді засудили чоловіка білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, Сергія Тихановського, а також чотирьох інших блогерів та опозиційних політиків й активістів.

Лосік та інші обвинувачені наполягають, що справа проти них є політично мотивованою.

У подружжя Лосіків є 4-річна дочка, якою зараз опікуються дідусь і бабуся.