Вони розповіли Радіо Свобода, що їхнє життя тримається на вірі, що «все зміниться на краще». Батьки впевнені, що їхній син не винний. Лосік перебуває під вартою з червня 2020 року. Блогера було затримано за звинуваченням у використанні свого телеграм-каналу для «підготовки масових заворушень» напередодні президентських виборів, що вважаються сфальсифікованими Олександром Лукашенком. А обвинувачення, висунуті Лосіку, правозахисники вважають такими, що політично вмотивовані.
«Він ні в чому не винний»: Батьки ув'язненого білоруського блогера Лосіка розповідають про сина (відео)
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
Вікторія Малько
Голодомор-геноцид. Історія цифри «3,9» і російська дезінформація
-
-
-
-
Віталій Портников
«Країна брехунів». Про подвійні стандарти Росії щодо мовної політики
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ