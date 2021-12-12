Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Він ні в чому не винний»: Батьки ув'язненого білоруського блогера Лосіка розповідають про сина (відео)

«Він ні в чому не винний»: Батьки ув'язненого білоруського блогера Лосіка розповідають про сина (відео)
Embed
«Він ні в чому не винний»: Батьки ув'язненого білоруського блогера Лосіка розповідають про сина (відео)

No media source currently available

0:00 0:03:13 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Батьки ув'язненого білоруського блогера та консультанта Радіо Свобода Ігоря Лосіка Олександр та Наталія кажуть, що намагаються не падати духом перед оголошенням вироку 14 грудня.

Вони розповіли Радіо Свобода, що їхнє життя тримається на вірі, що «все зміниться на краще». Батьки впевнені, що їхній син не винний. Лосік перебуває під вартою з червня 2020 року. Блогера було затримано за звинуваченням у використанні свого телеграм-каналу для «підготовки масових заворушень» напередодні президентських виборів, що вважаються сфальсифікованими Олександром Лукашенком. А обвинувачення, висунуті Лосіку, правозахисники вважають такими, що політично вмотивовані.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG