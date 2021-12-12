Вони розповіли Радіо Свобода, що їхнє життя тримається на вірі, що «все зміниться на краще». Батьки впевнені, що їхній син не винний. Лосік перебуває під вартою з червня 2020 року. Блогера було затримано за звинуваченням у використанні свого телеграм-каналу для «підготовки масових заворушень» напередодні президентських виборів, що вважаються сфальсифікованими Олександром Лукашенком. А обвинувачення, висунуті Лосіку, правозахисники вважають такими, що політично вмотивовані.