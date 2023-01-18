Білорусь: прокуратура просить 2 роки за ґратами для дружини увʼязненого консультанта Радіо Свобода

У Білорусі, в Брестському обласному суді, 18 січня розпочався розгляд кримінальної справи Дар’ї Лосік, дружини політв’язня Ігоря Лосіка. Як повідомляє державна інформагенція БЕЛТА, на першому судовому засіданні відбувся допит обвинуваченої, під час якого вона визнала свою провину, у залі демонстрували відеозапис її інтервʼю.

За повідомленням, прокурорка попросила для обвинуваченої покарання у вигляді двох років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії загального режиму. Прокурорка також вважає за необхідне залишити Дарʼї Лосік запобіжний захід – тримання під вартою.

Натомість адвокат клопотав призначити для підзахисної покарання, не повʼязане з позбавленням волі. Про це просила в останньому слові й сама обвинувачена.

Вирок у справі буде оголошений 19 січня.

Дарʼю Лосік звинувачують за ст. 361-4 Кримінального кодексу України за інтерв’ю про чоловіка телеканалу «Белсат» навесні 2022 року, «в якому вона позиціонувала себе як дружина політв’язня».

Ця стаття, яка звучить як «Вербування, інше втягнення особи в екстремістську діяльність, навчання, а також інше сприяння екстремістській діяльності», карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до від двох до шести років.

18 січня виповнилося рівно три місяці, як дружину Ігоря Лосіка утримують за ґратами. У Ігоря та Дарʼї є чотирирічна донька Павлинка, яку зараз доглядають дідусі й бабусі.