У Вільнюсі відкрився офіс Радіо Свобода, який працюватиме на білоруську та російську аудиторію

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) 10 січня відкрило новий офіс у Вільнюсі. Керівництво холдингу назвало відкриття «черговим кроком у рамках широкої стратегії протидії дезінформації з Росії».

Передбачається, що у Вільнюсі зможуть працювати журналісти мінського бюро RFE/RL та співробітники «Настоящего времени», які були змушені залишити Білорусь на тлі репресій після протестів 2020 року. Двоє журналістів білоруської служби Радіо Свобода – Ігор Лосік та Андрій Кузнечик – перебувають в ув’язненні у Білорусі.

На відкритті офісу у Вільнюсі були присутні президент Литви Гітанас Науседа та спікер Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, а також колишня кандидат у президенти Білорусі на виборах 2020 року Світлана Тихановська і посол США у Литві Роберт Гілкріст.

Президент RFE/RL Джеймі Флай, виступаючи на церемонії відкриття, подякував владі Литви за відданість місії Радіо Свобода і назвав появу нового бюро «підсумком багаторічного партнерства з народом Литви». Він також висловив сподівання, що відкриття бюро дозволить жителям Білорусі отримати доступ до точних та правдивих новин.