Радіо Свобода отримало нагороду за висвітлення повномасштабного вторгнення Росії

Редакція Радіо Свобода стала фіналістом конкурсу Online Journalism Awards 2022 у категорії Breaking News, Large Newsroom.



Цю нагороду журналісти Радіо Свобода отримали нагороду за висвітлення початку повномасштабного вторгнення Росії.



«Мені дуже приємно вітати Українську службу, Білоруську службу, Current Time, а також усі команди, які зробили внесок у сміливе та всебічне висвітлення Радіо Свобода перших годин війни в Україні. Саме швидка та інноваційна командна робота, яка є надзвичайно важливою для нашої аудиторії, особливо в Україні, вперше в історії Радіо Свобода була відзначена Online Journalism Award в категорії першою в висвітлення термінових новин у великій редакцій», – заявила віцепрезидент та головний редактор Радіо Свобода Дейзі Сінделар.



За її словами, ця нагорода є свідченням професіоналізму та відданості кореспондентів Радіо Свобода.



«Нагорода OJA стала ще більш особливою завдяки звільненню одного з наших ув’язнених білоруських колег, Олега Груздзіловича, після дев’яти місяців несправедливого ув’язнення. Сподіваємось незабаром побачити подібний результат для Ігоря Лосика, Олексія Кузнечика та Владислава Єсипенка», – додала Дейзі Сінделар.



Як повідомляється на сайті Online Journalism Awards, перші години війни Росії проти України в лютому 2022 року стали історичним моментом для Радіо Свобода – медіа змогло донести на багатьох платформах термінові новини про війну мільйонам людей в Україні, Росії, Білорусі, Молдові та в інших країнах. Кореспонденти були в різних куточках України та на передовій. З великим особистим ризиком вони вели прямі трансляції, живі блоги усіма мовами регіону, зокрема і англійською. Ключовим чинником успіху екстрених новин Радіо Свобода були українські, російські та білоруські журналісти, які змогли зробити свій внесок у знання місцевості, щоб внести нюанси та контекст в історичний момент.



Online Journalism Awards (OJA) – головна світова нагорода, якою відзначають майстерність та інновації в цифровій журналістиці з 2000 року.